Al termine della seduta d'allenamento della Nazionale elvetica, nel ritiro di Belek, in Turchia, luogo scelto dal ct Murat Yakin per preparare la gara di Nations League contro la Macedonia del Nord di sabato prossimo, i giocatori hanno risposto alla domanda 'quale è stato il tuo momento preferito dell'estate?'. Le risposte di tutti hanno fatto riferimento, senza sorpresa, all'ultimo Mondiale, compresa quella data da Manuel Akanji: "Il match con la Colombia? Non per me", ha detto ridendo a un compagno il difensore dell'Inter. Memore dell'errore dal dischetto che, comunque, non aveva compromesso la qualificazione ai quarti di finale. Un passaggio del turno che l'ex City ha definito 'qualcosa di speciale'.