General Pico ha di nuovo un rappresentante nella Nazionale argentina. Il difensore Tomás Palacios, convocato da Lionel Scaloni per le partite amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, è infatti originario del paese della provincia de La Pampa. Palacios, di proprietà dell'Inter ma al momento in prestito all'Estudiantes, ha raggiunto ieri Ezeiza, sede del centro di allenamento della Seleccion, e su Instagram ha condiviso alcune foto della giornata con un messaggio che ben testimonia il suo stato d'animo: "Che meraviglia essere qui".