General Pico ha di nuovo un rappresentante nella Nazionale argentina. Il difensore Tomás Palacios, convocato da Lionel Scaloni per le partite amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, è infatti originario del paese della provincia de La Pampa. Palacios, di proprietà dell'Inter ma al momento in prestito all'Estudiantes, ha raggiunto ieri Ezeiza, sede del centro di allenamento della Seleccion, e su Instagram ha condiviso alcune foto della giornata con un messaggio che ben testimonia il suo stato d'animo: "Che meraviglia essere qui".
Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 16:01
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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