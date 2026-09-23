C'è un nodo rinnovi da sciogliere per Dario Baccin, da poche settimane nuovo direttore sportivo dell'Inter, successore di Piero Ausilio. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo "caso" da risolvere sarà quello di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scade a metà 2027 e per il quale sono già stati avviati i contratti col procuratore, Gordon Stipic.

Come riporta il quotidiano, "l’Inter proporrà un nuovo accordo a cifre, inevitabilmente, più basse, magari con una parte variabile legata alle presenze. Da capire, le intenzioni di Calhanoglu, comunque attratto da una conclusione della carriera in Turchia, resa ancora più “dolce” da un ricco contratto". Ad oggi il regista percepisce 6,5 milioni netti a stagione.

Ci sono poi le questioni relative a Dimarco e Carlos Augusto. Baccin ha incontrato l'agente di Federico Dimarco, Canales, nella trasferta di Madrid. In ogni caso il club ha in mano l'opzione per il rinnovo unilaterale, ma preferirebbe raggiungere un'intesa e allungare di qualche anno in più. Meno urgenza per Carlos Augusto, con cui c'è un accordo fino al 2028, anche se la società vorrebbe premiarlo con un adeguamento.