"Nei tanti anni insieme all'AIC non ha mai saltato una riunione. Sempre puntuale, sempre in prima fila quando si trattava di tutelare i diritti dei calciatori. Anche nei casi individuali meno famosi e fortunati. Si è sempre battuto per l'intera categoria". Così Claudio Pasqualin, decano degli agenti italiani, ha voluto ricordare Sandro Mazzola ai microfoni di TMW.

L'avvocato ha poi detto la sua anche sulla corsa Scudetto: "Lotta incerta, ma viene spontaneo nominare l'Inter. Ma la Roma è una concorrente temibile".

Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 13:16
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.