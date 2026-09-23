Con la cerimonia della consegna del Pallone d'Oro che si avvicina giorno dopo giorno, Lamine Yamal è stato intervistato da L'Equipe per affrontare questo argomento e altri che lo riguardano. Il campione della nazionale spagnola e del Barcellona è tornato anche all'ormai storica semifinale di Champions League al Meazza contro l'Inter l'anno scorso, persa 4-3 ai tempi supplementari. Quella sera, indimenticabile per tutti gli interisti ma anche per chi ama il calcio, i catalani si fecero raggiungere in pieno recupero da una rete di Francesco Acerbi, che fu determinante per l'eliminazione dei blaugrana nella corsa alla vittoria del trofeo e, probabilmente, nella corsa di Yamal al Pallone d'Oro, andato poi a Ousmane Dembelé. "Alla fine, se rigiocassimo la partita contro l’Inter in questo momento, secondo me non subiremmo mai il pareggio, in nessun caso - ha detto con il senno di poi Yamal -. Siamo una squadra giovane, ci sono decisioni che vanno prese in un secondo e che, a 20 anni, affronti in modo diverso rispetto a quando ne hai 30. Questo vale per me e per i miei compagni di squadra. I dettagli sono questi, un pizzico di fortuna e tanta esperienza. Ci stiamo lavorando giorno dopo giorno, migliorando sempre di più".

Tornando al Pallone d'Oro, il talento del Barça perora la propria causa: "Credo che chiunque segua il calcio sappia quali sono le mie ragioni. Scendo in campo, mi diverto, gioco bene e come voglio. Fortunatamente, ho anche vinto molti titoli con il Barcellona e ho vinto il titolo più importante, la Coppa del Mondo, con la mia nazionale. Al di là di questo, credo che il mio stile di gioco sia il mio punto di forza; è ciò che mi distingue dagli altri". Nessun rimpianto per com'è andata lo scorso anno: Alla fine ha vinto Ous, ma l'ho presa bene. Se lo meritava, aveva disputato una stagione incredibile vincendo la Champions League. Ero felice per lui".