Commentando l'episodio del rigore non concesso al Torino nel corso della partita contro il Bologna, Francesco Graziani lancia dalle colonne di Tuttosport una dura reprimenda contro il designatore arbitrale Daniele Orsato: "Come si fa a non vedere un rigore così come quello non dato a Bologna su Gaetano Oristanio? È una vergogna. Il VAR è morto, ringraziamo Orsato che ha distrutto la tecnologia. Fanno passare dei falli che prima punivano, c’è troppa confusione”.

Sezione: Copertina / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 13:04
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.