Commentando l'episodio del rigore non concesso al Torino nel corso della partita contro il Bologna, Francesco Graziani lancia dalle colonne di Tuttosport una dura reprimenda contro il designatore arbitrale Daniele Orsato: "Come si fa a non vedere un rigore così come quello non dato a Bologna su Gaetano Oristanio? È una vergogna. Il VAR è morto, ringraziamo Orsato che ha distrutto la tecnologia. Fanno passare dei falli che prima punivano, c’è troppa confusione”.