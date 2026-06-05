Iniziativa benefica da parte dell'Inter Club Vibrata 'Peppino Prisco', che anche quest'anno organizza il torneo di calcetto per bambini, alla sua 20esima edizione. Il torneo si svolgerà presso il centro sportivo di Paolantonio dal 10 al 28 giugno, anche se la durata dipenderà dal numero di ragazzi che vi parteciperanno, nati tra il 2012 e il 2017 e suddivisi in due categorie di età. Le squadre saranno composte dopo un sorteggio. Al termine del torneo verranno premiate tutte le squadre partecipanti. 

Per partecipare bisogna ritirare presso il bar centrale o la tabaccheria 2.0 di Paolantonio il modulo d'iscrizione e riconsegnarlo entro il 3 giugno.

Sezione: Dagli Inter Club / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 18:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.