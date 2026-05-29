Da Como e Lecco fino ad Appiano Gentile per festeggiare lo Scudetto numero 21 e la decima Coppa Italia conquistati dall'Inter in questa stagione. La serata di giovedì 28 maggio si è rivelata una gigantesca festa collettiva nerazzurra. Nel contesto del ristorante 'La Pinetina' – a ridosso del quartier generale sportivo BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti – 400 seguaci dell’Inter hanno condiviso la gioia di un’annata memorabile.

Per gli Inter Club comaschi e lecchesi entusiasmo per la partecipazione di due ospiti speciali: Francesco Toldo, ex portiere nerazzurro e parte dello squadrone del Triplete, e Roberto Scarpini, voce ufficiale dell’Inter e trascinatore durante le sue telecronache su InterTV.