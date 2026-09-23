Jurgen Klopp non vivrà la notte prima dell'esordio come ct della nazionale tedesca con ansia: "C'è una tensione positiva, ma abbiamo lavorato così tanto negli ultimi giorni che non abbiamo avuto tempo per diventare nervosi", ha spiegato l'ex manager del Liverpool nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro i Paesi Bassi.

"Non vedo l'ora di affrontare la partita, l'atmosfera e tutto ciò che verrà - ha aggiunto -. Sono molto soddisfatto di come sono andati i primi giorni qui. I giocatori sono tutti in ottima forma e hanno un atteggiamento positivo, dato che non ci sono ancora state esperienze negative. Entriamo subito nel vivo della competizione, senza partite amichevoli di preparazione. Dovremo e sapremo gestire qualsiasi risultato. Tutti sono stati felici della convocazione in nazionale, dai veterani ai nuovi arrivati. Vogliono tutti intraprendere questo percorso".