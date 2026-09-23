Mentre Hakan Calhanoglu e John Stones lavorano per recuperare dai rispettivi infortuni muscolari, con il turco più avanti rispetto all'inglese, c'è un compagno di squadra pronto a esordire con la maglia nerazzurra, a lungo attesa in estate dopo un Mondiale di altissimo livello. Si tratta di Djed Spence, che come evidenzia Sky questa settimana completerà, finalmente, la riatletizzazione che lo ha tenuto ai box fino a questo momento, privando Cristian Chivu dell'erede designato di Denzel Dumfries. Da lunedì l'ex Tottenham inizierà a lavorare con il gruppo dei giocatori rimasti ad Appiano Gentile durante la sosta e reduci da una settimana di riposo.

C'è dunque una data cerchiata in rosso per vedere l'inglese indossare in una gara ufficiale la maglia dell'Inter: la partita contro il Parma al Meazza il prossimo 10 ottobre alle 18. Per allora Spence sarà nella lista dei convocati e, chissà, potrà avere l'occasione di calpestare l'erba del Meazza.

Sezione: Focus / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 13:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.