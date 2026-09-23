E' ancora presto per dire se Aleksandar Stankovic ha fatto bene o no a scegliere di rimanere all'Inter per giocarsi una chance. Come riporta il Corriere dello Sport, però, il centrocampista si augura di poter aumentare un minutaggio che finora lo ha visto in campo per un quarto d'ora complessivo e appena due presenze, contro Monza e Udinese.

A favorire il serbo potrebbe essere l'affollamento del calendario che finora non c'è ancora stato. "Senz’altro per il centrocampista cresciuto nel vivaio interista, si tratta di un inizio di stagione ben diverso rispetto a quella passata, quando aveva concluso l’esperienza al Bruges con ben 55 presenze (tra cui la titolarità in tutte le 10 sfide di Champions) e 9 gol messi a referto. Il calciatore vuole essere pronto per quando sarà chiamato in causa da Chivu e durante questa sosta sarà alle prese con la nazionale serba che l’ha convocato per le sfide di Nations League".

In ogni caso "sul futuro del figlio di Dejan il punto definitivo non verrà fatto già in autunno bensì si aspetterà gennaio, anche alla luce della riapertura del mercato. Ovviamente non è da escludere un’uscita in prestito, anche per permettere all’ex Bruges di giocare con continuità negli ultimi sei mesi dell’anno qualora lo spazio nell’Inter dovesse rimanere ridotto come lo è stato fin qui. Saranno in ogni caso valutazioni che verranno fatte più avanti".