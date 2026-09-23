Mentre Hakan Calhanoglu è alle prese con un infortunio e lavora per esserci già contro il Parma il 10 ottobre, in società si riflette sul suo futuro. "Il primo infortunio di quest’anno è un campanello d’allarme, dopo i dieci rimediati a intermittenza nelle ultime due stagioni: nessuno è stato particolarmente grave, ma per esempio nella scorsa annata sportiva il turco ha passato quasi 90 giorni da indisponibile, non pochissimi per chi è il faro della propria squadra", si legge su Tuttosport.

La stima tecnica e personale verso il turco è immutata, ma la trattativa per il rinnovo non è mai iniziata, anche se le parti non hanno intenzioni di separarsi e il giocatore non ha mai dato adito alle voci dalla Turchia. Nel frattempo, però, Baccin deve obbligatoriamente vagliare le possibili alternative. "Tra queste, sebbene proprio Baccin di recente abbia detto a tal riguardo che «è prematuro fare nomi», al ds piace parecchio Alessandro Romano, centrocampista 2006 convocato da Roberto Mancini in Nazionale seguito da vicino anche dalla Juventus con cui si potrebbe accendere un derby d’Italia sul mercato". Senza contare che in casa c'è già Aleksandar Stankovic, che finora ha giocato molto poco.