La notizia è filtrata nelle scorse ore in Argentina e il diretto interessato l'ha confermata: Valentin Carboni rimarrà al Racing de Avellaneda per tutto il 2027, dopo l'accordo tra il club del Cilindro e l'Inter per rinnovare il prestito. Il classe 2005, intervistato da Radio La Red, l'ha confermato a margine di un incontro con tema principale la scuola e un'iniziativa a favore dei giovani sportivi: "Fin dal primo momento in cui mi sono infortunato, ho comunicato che volevo restare un anno di più perché non ho potuto giocare mai. Per fortuna i club si sono accordati e sono molto grato per questo. Quando tornerò potrò godermi il calcio argentino. Manca poco. Bisogna rispettare i tempi, ma il rientro è previsto a inizio novembre. Punto a essere al meglio possibile per il precampionato. Sto lavorando per tornare e stare meglio di prima".

Occasione scolastica

In occasione della Giornata dello Studente, otto membri delle squadre maschile e femminile hanno avuto motivo di festeggiare: sostenuti e incoraggiati dal Club, Valentín Carboni, Alejandro Tello, Santino Aguirre, Luciana Pérez, Carolina Sailer e Rocío Vázquez hanno ripreso gli studi per completare il ciclo di istruzione secondaria: “Quando sono andato in Italia con la mia famiglia, ho iniziato il liceo, ma poi è stato difficile stare al passo. Man mano che si progredisce come calciatore, e questo porta ad assumere routine più impegnative, si finisce per concentrarsi esclusivamente su quello. Non è una scusa, ma tra allenamenti, esercizi fisici aggiuntivi, partite e viaggi, il tempo da dedicare alla scuola si riduce, e questo rende le cose difficili. Questa opportunità che il Racing e l'Associazione dei Calciatori ci stanno offrendo ci aiuta molto. Sono molto grato e felice di poter completare il liceo”, ha spiegato il nerazzurro.