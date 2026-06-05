La festa nerazzurra non è ancora finita e continua a propagarsi in tutta Italia. A tre settimane circa dalla parata milanese per la conquista del Double, molti Inter Club continuano a organizzare iniziative cavalcando l'entusiasmo della gente. Questo è il caso dell’Inter Club Anzio-Nettuno che ha messo in agenda a partire dalle 18.30 del 12 giugno la Festa Scudetto presso il Futsal Club Nettuno, in via Cadolino 6. La serata sarà aperta da un aperitivo di benvenuto offerto dal club e proseguirà con la cena sociale curata dal ristorante Mastro Arrosticino, con panini, arrosticini e bibite, in un clima di condivisione e celebrazione tra tifosi nerazzurri. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social ufficiali Facebook (Inter Club Nettuno Anzio) e Instagram (interclubanzionettuno).

Non solo festa, perché c'è già da programmare la nuova stagione con l’apertura della campagna tesseramento. L’iscrizione permette di ricevere il welcome kit ufficiale Inter Club e di accedere ai numerosi benefit messi a disposizione dalla società, tra cui un canale privilegiato per l’acquisto dei biglietti con prelazioni dedicate, sconti negli Inter Store ufficiali e sullo shop online, convenzioni con partner selezionati e agevolazioni per visitare il Museo di San Siro. A questo si aggiunge la possibilità di partecipare ad esperienze esclusive, attività dedicate, incontri con giocatori e leggende nerazzurre ed eventi riservati agli Inter Club.