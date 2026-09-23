I 10mila euro di multa alla Juventus, senza chiusura né sospensione per la Curva Sud dello Stadium dopo che gli ultras bianconeri hanno dato le spalle al campo per il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, suscita diverse perplessità, riassunte oggi dalla Gazzetta dello Sport.

"Nel passaggio del dispositivo che prova a mettere ordine ai fatti di domenica pomeriggio ci sono alcuni punti che meritano una riflessione - si legge -. Primo: la società bianconera si è dissociata dalla scelta folle da parte del settore del tifo bianconero e lo ha fatto in modo netto e repentino tanto da consentire il ricorso alle attenuanti previste, confermate dall'atteggiamento del resto dello stadio in piedi ad applaudire ciò che Mazzola ha rappresentato. Secondo: sul concetto di '..numero esiguo...' qualche perplessità rimane (eufemismo) se è vero che le immagini, le foto, le riprese tv sembrano dare ragione a chi parla di una "rivolta" immorale molto più profonda e poco riconducibile all'esiguità trasmessa dagli 007 della Figc al giudice nel referto. Cancellando l'aggettivo "esiguo", il verdetto di Mastrandrea avrebbe, inevitabilmente, preso un'altra strada, molto più punitiva. Terzo: nelle stesse ore e nello stesso comunicato della sentenza sul prologo di Juventus-Atalanta si legge anche della multa da 5 mila euro ai danni della Lazio per avere '..i suoi sostenitori, all'8' del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria...'. Tradotto: macchiare la solennità di un ricordo "pesa" quasi come il lancio di quattro bottigliette di plastica".