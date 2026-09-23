Se Luka Vušković e Joško Gvardiol rappresentano il presente e il futuro della difesa croata, Martin Baturina e Petar Sučić lo sono a centrocampo. Mentre sono praticamente titolari fissi nella loro Nazionale – ai Mondiali Baturina è stato titolare in tutte le partite, e il CT ha escluso Sučić solo con la nazionale di Panama – è sorprendente che Baturina viva ancora al ritmo del 'ristretto', un caffè espresso che dura meno di un'ora, e che Sučić sia stato titolare solo in due partite di Serie A su cinque giornate. Trattasi di una riflessione pubblicata da Jutarnji.

Dei 450 minuti del campionato italiano, Baturina ne ha giocati 269, poco più della metà, ovvero 54 minuti a partita. È rimasto in campo più a lungo di tutti, fino al 66° minuto, ed è stato sostituito due volte all'intervallo, le altre volte nei cinquant'anni circa. Sučić, invece, ha giocato 182 minuti, decisamente meno della metà, solo il 40%, ed è entrato in campo due volte come sostituto, mentre una volta è rimasto in panchina fino alla fine. È rimasto in campo più a lungo di tutti, fino al 65° minuto. Nella seconda occasione in cui è partito titolare, è stato sostituito all'intervallo. Ha avuto un'altra opportunità nel resto della partita contro il Real Madrid...

L'Inter non considera la cessione di Sucic

Sučić è arrivato all'Inter lo scorso anno come nuovo acquisto dalla Dinamo, e si è subito guadagnato la fiducia dei titolari. Ha disputato 34 partite in Serie A, di cui 21 da titolare, totalizzando 1784 minuti in campo, con una media di 52 minuti a partita. In Champions League ha giocato dieci partite, partendo titolare in quattro di queste, con una media di 48 minuti a presenza. Per un giovane che doveva ancora adattarsi al livello dell'Inter e della Serie a, si tratta di un ottimo risultato, e la logica suggerisce che un giocatore in crescita nella sua seconda stagione dovrebbe acquisire ancora più importanza, giocare di più e magari diventare un titolare fisso. Tuttavia, da quando l'allenatore Cristian Chivu ha insistito sull'inglese del Liverpool Curtis Jones, spingendolo subito davanti a Sučić, e considerando che la squadra ha già centrocampisti 'veterani' come Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Piotr Zielinski, il nazionale croato si trova attualmente a condividere il ruolo di quinto centrocampista con Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riferito dall'entourage del giocatore, tutto procede bene, un grande club deve avere una forte concorrenza, Sučić è positivo e questo è un bene, ma se dovesse giocare per tutta la stagione come ha fatto finora, non sarebbe positivo. È evidente che in Croazia abbiamo una stima maggiore di lui rispetto a quella che ha attualmente Chivu, evidenzia la testata, e per quanto sia positivo avere una forte concorrenza su tre fronti, se Jones è davanti a Sučić, quest'ultimo deve seriamente pensarci. È chiaro che aspetta una nuova sfida per mettersi alla prova e imporsi; oggi è più lontano dal diventare protagonista rispetto alla scorsa stagione, non ha ancora "capito il gioco" all'Inter. Durante l'estate, diversi club si sono interessati a Petar, anche di Premier League, ma l'Inter non ha nemmeno voluto sentir parlare di un suo trasferimento. Lo vedono nei loro piani, ma Sučić non è un giocatore che può accontentarsi del 40% dei minuti.

L'apprezzamento di Fabregas per Baturina

I tifosi si sono riuniti a Fiume lunedì e, la sera, entrati in un bar del centro, si sentono dire: "Il modo in cui gioca Baturina è di livello mondiale, top, e questo è anche un grande merito di Cesc Fabrega". Questa è l'opinione generale, Martin può essere molto soddisfatto di quanto ha mostrato a inizio stagione, è partito titolare in tutte e cinque le partite di campionato e in Champions League, ha segnato due gol in Serie A e uno in Europa, ha regalato al pubblico grandi giocate, tutto è di altissimo livello da parte sua, ma perché Fabregas lo sostituisce costantemente tra i titolari? Appena iniziano le sostituzioni, Baturina esce. Contro il Frosinone di nuovo all'intervallo. E quando è al top, quando trascina la squadra, quando è di cattivo umore, quando sono in vantaggio e quando stanno perdendo, Baturina è il primo a farsi la doccia. Quando è successo contro il Parma, qualcuno ha scritto che la causa era un virus. È vero che ha avuto un virus e non si è allenato per due o tre giorni, ma questo è successo prima della partita contro il RB Lipsia in Champions League, in cui è stato assolutamente dominante. Solo allora. Non è un virus, ma un'altra diagnosi. Per quanto sia diventato un giocatore più incisivo sotto la guida di Fabregas, l'allenatore ha sempre qualche commento su di lui: che a volte bisogna ricordargli di giocare in difesa, che è 'anarchico' perché non gioca in una posizione classica ma cerca la libertà... Fabregas è troppo severo con Baturina, dovrebbe apprezzare di più il suo contributo. Quando lo ha fatto giocare per tutta la partita in primavera, era regolarmente il migliore o uno dei due migliori in attacco della squadra, quindi se gioca bene, segna, fa assist, crea occasioni, porta in vantaggio, i tifosi e gli appassionati di calcio lo ammirano, e non è un giocatore che non riesce a tenere il ritmo per più di un'ora, perché è il primo a essere sostituito? In primavera, prima di lui, sostituiva Nic Paz, ora non succede più.

Né Baturina con Fabregas, per quanto lo abbia aiutato, né Sučić con Chivu, godono dello stesso status di Slaven Bilić nella Nazionale, e come lo erano con il precedente allenatore Zlatko Dalić. L'Italia sembra un paradiso per loro, ma neanche in quel paradiso tutto è idilliaco.