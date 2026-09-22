Le telecamere di DAZN hanno raccontato tramite il format Bordocam una prospettiva particolare di Roma-Inter, mostrando dialoghi, reazioni e momenti rimasti lontani dalle immagini della diretta.
Prima del fischio d'inizio, il saluto tra Gasperini e Chivu è stato particolarmente cordiale. Chivu si rivolge a Gasperini con grande stima: "Tanta roba, sei forte mister. Tanta roba Gasp". La risposta dell'allenatore della Roma è stata altrettanto significativa: "Stai facendo cose fantastiche", le parole prima di concedersi ai fotografi.
La Roma passa subito in vantaggio. Al primo gol di Koné Chivu resta impassibile, ma dalla panchina comincia immediatamente a sottolineare gli errori della squadra. Il nervosismo cresce poco dopo quando Barella protesta animatamente per un mancato passaggio di Diouf: Chivu interviene dalla panchina per calmarlo.
Poco dopo arriva il cartellino giallo per lo stesso Barella. Il centrocampista protesta per un fallo fischiato a Thuram su Hermoso. "Ma va, Massa", le sue parole. L'arbitro lo ammonisce e spiega a Lautaro: "Lui non può parlare con me". Nel primo tempo Chivu chiede continuamente maggiore intensità. "Siamo mosci, ragazzi", dice rivolgendosi a Cecchi e Palombo in panchina. L'allenatore nerazzurro insiste soprattutto sulla necessità di aumentare ritmo e velocità e non risparmia nemmeno Bisseck, invitandolo in un'occasione a girare palla sulla fascia destra.
Tra i momenti più curiosi c'è anche l'occasione capitata a Lautaro Martinez su cross di Dimarco. Il capitano dell'Inter chiede a Svilar: "L'hai toccata, vero?". Il portiere della Roma ammette: "Un pochino".
Il secondo gol della Roma nasce invece da una situazione controversa avvenuta proprio davanti alla panchina nerazzura. Chivu sostiene che Molina abbia toccato il pallone sulla linea del campo dopo un contrasto di Diouf. Lo dice a Maresca, il quarto uomo, e lo dice anche al giocatore giallorosso, che reagisce sorridendo. Il replay sembra effettivamente confermare il tocco. Passano appena venti secondi e arriva il 2-0 della Roma. Martinez, dopo la rete subita, si sfoga da solo:"Non si può difendere così male".
I retroscena del secondo tempo
La partita, però, cambia ancora. Ad inizio secondo tempo l'Inter rientra subito in gara grazie alla ThuLa e al gol Lautaro, Gasperini reagisce con rabbia perché Mancini perde malla malamente ad inizio azione: il tecnico giallorosso colpisce con una manata la panchina e si lascia andare allo sfogo: "Che presunzione, oh, che presunzione".
Poco dopo arriva uno dei momenti più spettacolari della gara. Malen calcia e Martinez respinge il pallone praticamente con il volto. Il portiere resta a terra per qualche istante, mentre l'attaccante della Roma, amareggiato, gli chiede se sia tutto a posto. Gasperini appare disperato per l'occasione fallita. Dalla panchina dell'Inter arriva invece il commento di Cecchi:"Mamma mia". Chivu aggiunge: "Che parata che ha fatto".
Nel finale di gara Lautaro trova il gol del 2-2 e corre sotto il settore ospiti, mostrando tutta la sua carica agonistica. Chivu esplode in un'esultanza liberatoria. Il capitano dell'Inter, nei festeggiamenti, accusa un crampo all'adduttore.
Chivu pensa anche alla gestione degli ultimi minuti e valuta l'ingresso di Stankovic con un obiettivo preciso: "Non dobbiamo concedere". Una scelta legata alla necessità di proteggere il risultato nel finale. Al termine della partita arriva anche un momento di grande sportività. Massa si complimenta con i protagonisti: "Uno spettacolo". Gasperini invece si rivolge a Lautaro con un'espressione ironica, quasi rassegnata: «Vaff… fai sempre gol», prima di abbracciarlo sorridendo.
𝘾𝙤𝙢𝙚 𝙝𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙫𝙞𝙨𝙨𝙪𝙩𝙤 𝙞 𝟰 𝙜𝙤𝙡— DAZN Italia (@DAZN_IT) September 22, 2026
Chivu e Gasp in panchina 🫨
𝑩𝒐𝒏𝒖𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒄𝒌: le reazioni all'occasione del 2-3 di Thuram
@DavideBernardi6
Il BordoCam integrale di #RomaInter è disponibile GRATUITAMENTE ora in app #DAZN! pic.twitter.com/XQIT3XqqGV
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:25 Bisseck esplode con l'Inter. E il Colonia si divora le mani
- 21:15 Bisseck raccontato dalla sorella Georgette: "Sono tanto orgogliosa di lui"
- 21:05 L'ag. Kandemir: "Bisseck ha piena fiducia dalla dirigenza dell'Inter"
- 20:52 Solet e le voci sull'addio di quest'estate: "Sono concentrato sull'Udinese"
- 20:39 Inter Women, buona la prima in Champions League: battuto l'Hacken 1-0
- 20:24 Ronaldo fa 50 anni, Materazzi: "Fenomeno vero, buon compleanno GOAT"
- 20:12 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 19:58 Martinez ha meritato la sua seconda chance. Ora tocca a Provedel
- 19:45 I dati lo confermano: in Serie A quest'anno si gioca cinque minuti in più
- 19:31 Italia o Germania? Tresoldi ancora indeciso: "Ho il cuore diviso a metà"
- 19:18 Pio e Seba: Mancini può riscrivere la storia azzurra
- 19:05 Pallone d'Oro 2026, tra Dembelé e Mbappé spunta... Thuram
- 18:51 Qui Parma - Sei convocati dalle rispettive nazionali: tutti gli impegni
- 18:37 La Croazia non molla Topalovic. E schiera un grande ex per convincerlo
- 18:24 Women Champions League, a breve Inter-Hacken: le formazioni ufficiali
- 18:10 Pendola: "Diouf esterno ottima scelta. Era il nostro Forrest Gump"
- 17:55 Balerdi: "Marcare Lautaro è stato complicato. Bella gara con l'Inter"
- 17:41 U21, Baldini: "Il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como"
- 17:27 La chiamata dell'Inter, il 5-0 contro il PSG e l'errore con il Real: Bisseck si racconta
- 17:13 Chivu indiavolato, il 2-0 della Roma da "rivedere", la parata di Pepo e la doppietta di Lautaro: il BordoCam di Roma-Inter
- 16:59 Bisseck: "Klopp mi ha fatto un'ottima impressione. Quando mi ha chiamato..."
- 16:45 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 16:30 Biglietti Inter-Milan, fase di vendita dedicata a chi seguirà la prima in Champions di Inter Women
- 16:15 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 16:00 Inter, il podio dei meno impiegati: Stankovic in vetta, Bonny al terzo posto
- 15:46 Kayode e le voci sull'Inter: "Mai pensato a tornare in Serie A quest'estate"
- 15:31 L'OLTRAGGIO a MAZZOLA vale 10MILA EURO. Una SCONFITTA per il CALCIO ITALIANO
- 15:17 Slovenia, Topalovic ancora out. Cesar: "La convocazione va guadagnata"
- 15:02 Francia, Lepaul svela: "Lautaro tra gli attaccanti che mi piacciono di più"
- 14:48 Domenica Racing-Boca, Lautaro Diaz: "Ricordo il gol di Martinez alla Bombonera"
- 14:33 Lazio, bilancio ancora in rosso: le cifre spese per Frattesi e gli altri prestiti
- 14:19 Romano: "Voglio raggiungere i massimi livelli, col Cagliari e in azzurro"
- 14:04 Svizzera, il direttore Tami: "Akanji nuovo capitano? I giocatori più esperti..."
- 13:50 Cori contro Gasperini e una bottiglietta in campo, doppia multa per l'Inter
- 13:40 Minuto di silenzio per Mazzola non rispettato: il Giudice sportivo punisce la Juve con 10mila euro di multa
- 13:35 La mentalità di Esposito: "Cerco di rimanere me stesso e di essere umile"
- 13:21 Tagliavento: "Togliere il Var? Dichiarazioni di Sarri forti, ma prima sembrava di essere nei Ris"
- 13:09 Spagna, Pepo Martinez arrivato nel ritiro dei campioni del mondo
- 12:55 Ripoll: "Di Diouf ricordo potenza e capacità di scardinare le linee difensive"
- 12:42 Niente Nazionale? Allora... shopping. Thuram si gode il tempo libero
- 12:28 RMC - Perché Zidane non ha convocato Thuram: due ragioni
- 12:14 Orsato ammette gli errori del VAR: Kalulu-Rowe era rigore
- 12:10 videoSOSTA SALVIFICA: CALHANOGLU, STONES e SPENCE pronti per INTER-PARMA?
- 11:56 L'ex allenatore di Diouf: "Era un tipo diverso di giocatore, ma può fare l'esterno"
- 11:42 Sebastiano Esposito: "Che emozione la Nazionale con Pio. Da piccoli abbiamo provato a..."
- 11:30 Pio Esposito: "Mancini è stato un grande attaccante, mi ha dato tanti consigli"
- 11:16 CdS - Dimarco a Milano in accordo con Mancini: la situazione verso Inter-Parma
- 11:02 Il battesimo in Nazionale di Diouf: "Essere qui è qualcosa di speciale"
- 10:48 Valentin Carboni-Racing, confermati prestito e formula: tutti i dettagli
- 10:34 Federico Jaselli Meazza: "Mazzola degno erede del nonno. Un aneddoto fa capire la sua grandezza"
- 10:20 Mariella Scirea: "Ultras contro Mazzola? Gaetano si sarebbe vergognato, ma quando è accaduto a me..."
- 10:06 TS - Diouf e Carlos Augusto, la partenza super antidoto contro l'addio di Dumfries
- 09:52 Lautaro: "Apprezziamo tutti l'eredità che ci lascia Messi"
- 09:38 Guarneri: "Mazzola campione e bravissima persona. Suo padre una leggenda, ma..."
- 09:24 GdS - Inter-Parma, cautela per Calhanoglu: il turco vuole esserci, ma...
- 09:10 GdS - Ultras contro Mazzola, dalla multa alla chiusura ecco cosa rischia il settore dello Stadium
- 08:56 Tardelli: "Ultras contro Mazzola? Ignoranza senza fine. E lascino stare Scirea"
- 08:42 CdS - Thuram senza Francia? Lavorerà sulla forma. E per il rinnovo...
- 08:28 Boninsegna: "Mazzola trequartista impareggiabile. Il mio ritorno all'Inter merito suo: vi racconto"
- 08:14 GdS - Difesa Inter, le difficoltà certificate dai numeri: il confronto con le ultime stagioni
- 08:00 GdS - Spence pronto per l'Inter: l'agenda per tornare già col Parma
- 00:00 Mazzola-10 e la stupidità senza rimedio
- 23:50 Petrucci: "Le società chiedono il ritorno del betting per ripagare lo sport"
- 23:35 Giuffredi svela: "Volevo portare Sebastiano Esposito al Napoli"
- 23:21 Inter, ottobre infuocato: 7 impegni in venti giorni tra Serie A e Champions
- 23:07 Quote capocannoniere, Lautaro ora insidia Malen: l'argentino si gioca a 3
- 22:52 Svizzera, Akanji: "Massima concentrazione sulle prossime partite"
- 22:38 Matthaus: "Bisseck sta giocando in modo eccezionale con l'Inter"
- 22:24 Inter ancora favorita per lo scudetto anche dopo il 2-2 di Roma
- 22:10 Croazia, Bilic: "Nessun giorno di riposo, non ce lo possiamo permettere"