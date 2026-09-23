Dopo aver ricevuto il 'Premio Sportivo alla Carriera', presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli a Roma, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha tenuto una lunga conferenza in cui ha spaziato tra vari argomenti, dal calcio al cinema. Toccando anche il tema del mondo ultrà, un mondo contro cui si è scagliato con forza: "Perché io sono contro gli ultrà? Perché in Inghilterra la Thatcher ha messo fuorigioco gli hooligans? Il calcio deve essere passione, partecipazione e deve essere altamente educativo per i bambini. E tu non puoi avere gli hooligans che hanno il concetto di ACAB. Non puoi avere gli ultras che sono di matrice mafiosa, ndranghetista e camorrista. E' chiaro il ragionamento? Intanto che i nostri prefetti, i questori i nostri Ministri degli Interni non prenderanno in mano la situazione... Avete visto cosa è successo all'Inter un anno e mezzo fa? L'avete visto tutti, no? Questo è un altro grosso problema del calcio. Il calcio va insegnato nelle scuole, al Ministro Valditara ho detto di proiettare le partite nelle scuole in base al livello degli studenti. Due ore a settimana per spiegare cosa è un 4-4-2, un 4-3-3".