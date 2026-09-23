Intervistato da MilanNews.it, Antonio Di Gennaro ha tracciato una linea valutativa sugli equilibri delle big di Serie A: "Vedo Roma e Inter tra le più forti e più pronte, anche se resta e sarà un campionato molto equilibrato. Il tempo al Milan è sempre relativo, in un grande club non sempre puoi averne. Amorim è stato bravo a insidiarsi con le sue idee, e la squadra che ha quest'anno è migliore rispetto a quella che aveva nella scorsa stagione".
Sul Milan, Di Gennaro ha aggiunto: "Mi aspetto un Milan che lotterà per il quarto posto, ma con l'obiettivo di vincere e far divertire come è sempre stato nel suo DNA".
Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 22:44
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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