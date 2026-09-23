Intervistato da MilanNews.it, Antonio Di Gennaro ha tracciato una linea valutativa sugli equilibri delle big di Serie A: "Vedo Roma e Inter tra le più forti e più pronte, anche se resta e sarà un campionato molto equilibrato. Il tempo al Milan è sempre relativo, in un grande club non sempre puoi averne. Amorim è stato bravo a insidiarsi con le sue idee, e la squadra che ha quest'anno è migliore rispetto a quella che aveva nella scorsa stagione".

Sul Milan, Di Gennaro ha aggiunto: "Mi aspetto un Milan che lotterà per il quarto posto, ma con l'obiettivo di vincere e far divertire come è sempre stato nel suo DNA".