Lautaro contro Malen, Malen contro Lautaro. La sfida tra i due bomber di Inter e Roma è infinita, e dalla classifica marcatori (dove è l’olandese a comandare con sei gol già realizzati contro i quattro dell’argentino) si sposta anche sulla corsa per il titolo di Mvp stagionale di Serie A. Un premio già vinto da Martinez nel 2023/2024, il cui bis – come riporta Agipronews – è proposto a quota 4,00 dai betting analyst di Snai e Sisal. Malen insegue a brevissima distanza, a 5,00, per quella che sarebbe la prima vittoria di questo riconoscimento (istituito nel 2018/2019) per un giocatore della Roma.

Come terzo incomodo si propone Nico Paz del Como, in lavagna a 7,50, mentre si sale a 12,00 per un altro romanista, Paulo Dybala, anch’egli protagonista dello splendido avvio di stagione degli uomini di Gian Piero Gasperini. Quote da outsider anche per Martin Baturina e Hakan Chalanoglu, a 16,00, mentre a 20 volte la posta ecco Marcus Thuram e Federico Dimarco, con quest’ultimo che, da primo italiano in quota, insegue il bis dopo la passata stagione. Restando in tema Azzurri, tra i bomber il primo italiano è Moise Kean a quota 33,00, mentre Francesco Pio Esposito è a 50,00.