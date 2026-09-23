Un personaggio sofisticato come lui non poteva mancare agli appuntamenti della Fashion Week. E GQ ne ha approfittato per coinvolgerlo, a margine della sfilata Diesel, in un contenuto destinato ai social. Curtis Jones si è messo a disposizione per confrontare l'Italia e la sua Inghilterra in merito ad alcuni must. Ne emerge una predilezione per il Belpaese, che il centrocampista già apprezzava a livello personale e che ha voluto raggiungere con tutte le sue forze questa estate, accettando senza dubbio alcuno la corte dell'Inter.

E dubbi pare non averne quando, a domanda diretta, ammette di preferire l'Italia per pizza, tifo (decisione difficile, ammette), shopping, Fashion Week e arte, optando per l'Inghilterra alle voci nightlife e musica. A seguire le immagini.