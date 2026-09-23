Solo il 20% dei club di Serie A presenta un profilo economico-finanziario definito 'relativamente solido'. È uno degli elementi che emergono dalla Relazione Annuale 2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, guidata dal presidente Massimiliano Atelli, che ha analizzato i conti delle società italiane costruendo anche una simulazione per individuare i diversi modelli di sostenibilità presenti nel massimo campionato. L’analisi prende in considerazione tutte le 20 società di Serie A, utilizzando per gli indicatori economici l’ultimo bilancio d’esercizio approvato e disponibile e, per quelli patrimoniali e finanziari, le situazioni intermedie al 31 marzo 2026 depositate dai club. Complessivamente, la simulazione della Commissione riguarda 97 bilanci tra calcio e basket, di cui 81 relativi al calcio professionistico maschile.

Quattro i club con patrimonio netto negativo

Secondo il rapporto, solo quattro club presentano un profilo economico relativamente solido, con EBITDA ed EBIT positivi e risultato netto positivo o vicino al pareggio. L’equilibrio può derivare da ricavi ricorrenti ampi e diversificati oppure da un player trading efficace, ma coerente con il modello sportivo e non utilizzato in maniera emergenziale; due, invece, sono le società il cui equilibrio dipende in misura rilevante dalla capacità di generare ricavi attraverso il mercato dei calciatori. Secondo la Commissione, il modello può essere sostenibile se questa capacità è ricorrente ed è accompagnata da un rigoroso controllo del costo della rosa. La fotografia della Serie A mostra criticità anche sul versante patrimoniale e finanziario. Il patrimonio netto mediano è pari a 23,9 milioni di euro, ma con una forbice estremamente ampia: il valore minimo è negativo per 276,5 milioni, mentre quello massimo raggiunge 291 milioni. In particolare, quattro società su venti presentano un patrimonio netto negativo.