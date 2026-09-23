L'Argentina è scesa in campo oggi, al centro sportivo 'Lionel Andrés Messi', per un'altra seduta d'allenamento in preparazione alla sfida amichevole contro la Bolivia, la prima di tre impegni non ufficiali in programma in questa finestra internazionale. I giocatori hanno cominciato con un lavoro di mezzora in palestra, sotto lo sguardo del preparatore atletico Luis Martín, per poi trasferirsi in campo per alcune esercitazioni tattiche e di posizionamento preparate dal ct Lionel Scaloni. Prima senza avversari e, a seguire, coinvolgendo l'intera rosa.