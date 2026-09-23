L'Argentina è scesa in campo oggi, al centro sportivo 'Lionel Andrés Messi', per un'altra seduta d'allenamento in preparazione alla sfida amichevole contro la Bolivia, la prima di tre impegni non ufficiali in programma in questa finestra internazionale. I giocatori hanno cominciato con un lavoro di mezzora in palestra, sotto lo sguardo del preparatore atletico Luis Martín, per poi trasferirsi in campo per alcune esercitazioni tattiche e di posizionamento preparate dal ct Lionel Scaloni. Prima senza avversari e, a seguire, coinvolgendo l'intera rosa.

Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 21:48
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.