Raffaele Palladino perde per un mese Jens Odgaard. L'attaccante danese del Bologna, in seguito ad un risentimento accusato nella giornata di ieri, Odgaard è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra con tempi di recupero di 4 settimane, comunica il club felsineo. La presenza del giocatore transitato dal vivaio dell'Inter nelle gare contro il Lecce e i nerazzurri alla ripresa del campionato è pertanto da escludere. 

La speranza del nuovo tecnico rossoblu è quella di poter recuperare il giocatore per l'ottava giornata, quando il Bologna sarà impegnato in trasferta dell'Unipol Domus contro il Cagliari.

Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 15:04
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.