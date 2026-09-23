Raffaele Palladino perde per un mese Jens Odgaard. L'attaccante danese del Bologna, in seguito ad un risentimento accusato nella giornata di ieri, Odgaard è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra con tempi di recupero di 4 settimane, comunica il club felsineo. La presenza del giocatore transitato dal vivaio dell'Inter nelle gare contro il Lecce e i nerazzurri alla ripresa del campionato è pertanto da escludere.

La speranza del nuovo tecnico rossoblu è quella di poter recuperare il giocatore per l'ottava giornata, quando il Bologna sarà impegnato in trasferta dell'Unipol Domus contro il Cagliari.