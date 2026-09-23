I Mondiali del 2018 sono stati caratterizzati dall'ascesa di Kylian Mbappé, dalla seconda stella, dalle battute di Adil Rami e, soprattutto, un gol leggendario di Benjamin Pavard nella vittoria agli ottavi di finale contro l'Argentina (4-3). Tutti ricordano perfettamente l'iconica frase del commentatore Grégoire Margotton al momento del gol: "È entrato da dietro, cross di Lucas... palo lontano Pavaaaaaaaard!!!! Ohhhhhhh!!! Benjamin Pavard!!! Oh, ci sta facendo un Nacho. No, non è un Nacho, è un Pavard!".

🇫🇷 30 juin 2018 ️



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Tuttavia, il commentatore di TF1 non è stato l'unico a cercare di entusiasmare i suoi telespettatori con quel gol. Anche Jano Resseguié, originario del Tarn-et-Garonne, era al microfono, raccontando la partita per i tifosi francesi che ascoltavano la radio. Eppure, ripensando all'azione, racconta la sua delusione per il suo commento in occasione del gol di Pavard. Intervistato nel podcast 'Aliotalk', condotto dallo YouTuber Aliotop che intervista regolarmente diverse personalità del mondo del calcio, Resseguié racconta il gol che crede di aver mal gestito: "È uno dei miei peggiori ricordi come commentatore. Non pensavo di essere bravo. È questione di istinto, di improvvisare la parola giusta, la frase giusta da usare al momento giusto. Ed ero così concentrato su quello che stava succedendo con Hernandez che ho visto la traiettoria del pallone e la posizione del corpo di Pavard... Non sono stato molto contento quando l'ho riascoltato...".