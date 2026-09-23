Per qualcuno, vista anche la nazionalità, è il nuovo Walter Samuel. Forse c'è troppo entusiasmo in questo paragone, ma sicuramente Leonardo Balerdi, arrivato nella Capitale alla fine del mercato estivo, sta andando ben oltre le più rosee aspettative. Il Messaggero oggi in edicola ne tesse le lodi, tornando alla prestazione di sabato scorso contro l'Inter: "Il duello con Thuram, fatto anche di colpi proibiti (più del francese, in verità) è stato bellissimo e non è un caso che la Roma abbia arretrato il baricentro quando Leo, alle prese con i crampi, ha chiesto la sostituzione".