La preseason dell'Inter continua nel segno dell'amore dei tifosi per i colori nerazzurri. Anche a Bari tantissimi sostenitori della squadra milanese hanno accolto la squadra, in Puglia per l'amichevole contro il Betis di questa sera. Più di 50 soci junior degli Inter Club pugliesi hanno incontrato oggi Aleksandar Stankovic e Ivan Provedel in un Meet&Greet dedicato a loro: una grande emozione per i piccoli tifosi.

Il comunicato dell'Inter

Questo il comunicato del club sull'evento: "L'Inter continua a muoversi in questa preseason e insieme a lei continua a muoversi un mare d'amore nerazzurro: come già accaduto in Germania, a Hong Kong e a Perth, anche a Bari gli Inter Club hanno avuto l'opportunità di vivere un momento speciale insieme ai giocatori nerazzurri in occasione dell'amichevole contro il Real Betis di Siviglia.

Nel pomeriggio di Ferragosto oltre 50 soci junior dei Club della Puglia hanno partecipato a un Meet&Greet dedicato, durante il quale hanno avuto la possibilità di incontrare e conoscere da vicino Aleksandar Stankovic e Ivan Provedel per un'esclusiva sessione di foto e autografi. Un momento indimenticabile per i giovani soci degli Inter Club, che hanno potuto condividere la propria passione nerazzurra insieme ai giocatori.

Ancora una volta il Meet&Greet ha rappresentato l'ennesima testimonianza dell'enorme amore che ha avvolto i nerazzurri nel corso di questa estate magica, dalla Germania fino a Bari. La Puglia dimostra nuovamente la sua grande passione per l'Inter: con oltre 100 club e più di 15.000 soci, la regione è la seconda per presenza di Inter Club in Italia, subito dopo la Lombardia".