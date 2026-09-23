Aleksandar Stankovic è tra i convocati della Serbia per questa tornata dedicata alle nazionali. Questo nonostante nelle prime sei partite della stagione abbia giocato pochissimo. Come riporta Tuttosport, "due sole presenze, entrambe in campionato, contro Monza e Udinese, rispettivamente da 7’ e da 8’, rendono Stankovic il giocatore di movimento meno utilizzato da Chivu in questo inizio di stagione (davanti a lui Mkhitaryan e Bonny, in campo rispettivamente 69’ e 98’ tra Serie A e Champions: è invece al palo il lungodegente Spence)".

Non solo è convocato. Sempre il quotidiano specifica infatti che "il ragazzo potrebbe inizialmente partire dal 1’ già domani contro la Grecia, in un test che tuttavia non sembra sinora così sentito in Serbia visto che ci sono ancora parecchi biglietti in vendita".