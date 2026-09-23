Dedicare il nuovo stadio di San Siro alla memoria di Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Questa è l'idea direttamente dalla leggenda rossonera con un post sul suo profilo Facebook, riprendendo l'idea lanciata da Massimo M. Veronese, giornalista de Il Giornale: "Un nome sarebbe capace di tenere in piedi identità, rappresentanza, valore. Un nome, Anzi due, che sono eccellenza e bandiera per entrambi, ma anche due cose in una rivalità e Alleanza, gemelli diversi. Cioè Mazzola e Rivera, o Rivera e Mazzola. Sandro e Gianni si erano sentiti e l'idea piaceva a entrambi, una staffetta eterna. Uno stadio double face e part-time, metà Inter e metà Milan che può chiamarsi Mazzola Quando gioca l'Inter e Rivera quando gioca il Milan e Mazzola & Rivera o Rivera & Mazzola per il mondo intero. Chi meglio di loro? Negli anni 60, gli anni di Rivera e Mazzola, il Milan e l'Inter, e quindi Milano, dominavano, grazie a loro, in Italia in Europa e nel mondo. Rivera è ancora il Milan, Mazzola sarà Inter per sempre. Ora che Sandrino non c'è più sarebbe bellissimo realizzare il sogno del figlio di Valentino e del Golden Boy di Alessandria. C'è forse per la nuova Scala del calcio un nome migliore del loro?”.