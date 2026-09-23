Un sinistro angolato di Haley Bugeja dopo appena 5 minuti di gioco bagna nel modo migliore l'esordio storico dell'Inter Women nella League Phase della Women Champions League. Al Brianteo di Monza le nerazzurre di David Sassarini hanno superato le svedesi dell'Hacken per 1-0, portando a casa i primi 3 punti nella competizione, raggiunta dopo una grande rimonta ai danni del Wolfsburg nel playoff. Una grande prestazione quella dell'Inter, che ha tenuto meglio il campo rispetto alle quotate avversarie, sfiorando diverse volte il raddoppio nella ripresa (due traverse clamorose con Bartoli e Magull). 

Per chi non avesse potuto vedere gli highlights della partita (trasmessa da Disney+), ecco di seguito le immagini.

Gli highlights di Inter Women-Hacken
Sezione: Copertina / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 15:18
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.