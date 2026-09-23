Anche la capitana di serata Irene Santi ha espresso il suo parere dopo la vittoria dell'Inter Women contro l'Hacken in Women's Champions League ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto una buona partita, non vedevamo l'ora di iniziare questa competizione. Forse all'inizio c'era un po' di emozione, poi abbiamo messo la giusta concentrazione e abbiamo portato a casa il risultato. Penso che ci siamo preparate bene, dovevamo partire aggressive e con coraggio, come chiede spesso il mister: abbiamo cercato di mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato e Haley Bugeja ci ha dato una grossa mano con quel gol".

La fascia di capitana è vissuta come un tributo per la sua lunga militanza nell'Inter: "Ogni partita ci darà consapevolezza per capire il nostro livello, per capire dove possiamo arrivare e quanto possiamo crescere. Abbiamo fatto sicuramente un primo step positivo. Per me è stato bello essere capitana in una serata così speciale, sono orgogliosa: una grande emozione, sono contenta di ciò che è successo stasera e anche di quanto fatto in tutti i miei anni all'Inter, ma volevo solo godermela e vincere la partita".