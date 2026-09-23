Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato dei calciatori e ovviamente non ha tardato a pubblicare un'interessante grafica sulla formazione titolare degli undici calciatori più preziosi del campionato di Serie A. Al suo interno ci sono ben 4 giocatori dell'Inter. Vediamo nel dettaglio la formazione: tra i pali Svilar, linea difensiva composta da Wesley, Bisseck, Bastoni e Dimarco; in mezzo al campo troviamo Manu Koné e Nico Paz, con Baturina e Yildiz. In attacco ovviamente Lautaro Martinez insieme a Hojlund.