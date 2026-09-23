La UEFA ha designato l'arbitro della sfida di venerdì sera tra Italia e Belgio, valida per la prima giornata di Nations League: il fischietto è stato affidato al tedesco Daniel Siebert, che avrà come connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. In sala VAR ci sarà Bastian Dankert con assistente Pascal Muller. Quarto ufficiale Sascha Stegemann. La gara, lo ricordiamo, si svolgerà all'Olimpico di Roma.