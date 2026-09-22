Se Cristian Chivu non avesse avuto quella pazza idea di spostarlo sulla fascia, oggi probabilmente Andy Diouf non sarebbe stato convocato in Nazionale e nella migliore delle ipotesi sarebbe stato ceduto in prestito per continuare a svolgere il ruolo di centrocampista, il suo preferito come non ha mai nascosto. Invece lo spostamento sulla fascia gli ha permesso di diventare importante nell'economia del gioco dell'Inter e di mettersi in mostra anche in Patria, al punto che Zinedine Zidane ha voluto chiamarlo nella sua prima lista da CT, anche lui con una pazza idea: schierarlo come terzino a sinistra. Un'evoluzione tattica che pur non trasmettendogli grande entusiasmo ne ha letteralmente ribaltato la carriera e che chi lo ha allenato qualche anno prima non si sarebbe aspettato.

Qualità adatte

Pierre-Emmanuel Bourdeau, che lo vide giocare nelle giovanili Under 16 e Under 17 dello Stade Rennais, ricorda un tipo di giocatore diverso: "Era un centrocampista box-to-box con una grande capacità di corsa, un'eccezionale intensità di gioco, un buon piede sinistro, piuttosto intelligente, una grande mentalità". A Rennes, Bourdeau ricorda un centrocampista capace di "tagliare le linee con la palla e guadagnare terreno con il pallone tra i piedi. Quello di esterno è un ruolo estremamente impegnativo dal punto di vista atletico - sottolinea Bourdeau -. Diouf, dal canto suo, ama attaccare nel finale, sia con le sue incursioni che con le sue corse".

Ascoltatore

"Ho la sensazione che, nonostante tutto, la sua posizione preferita rimanga a centrocampo", aggiunge il tecnico, che però capisce anche perché la scommessa potrebbe dare i suoi frutti. Diouf è "estremamente offensivo e ama effettuare inserimenti sulla linea difensiva e ha la resistenza necessaria per mantenere il ritmo". Soprattutto, possiede una qualità che può spiegare questo rapido adattamento: sa ascoltare. "È un ottimo ascoltatore, desideroso di imparare", afferma Bourdeau. Secondo lui, Diouf è capace di adattarsi rapidamente al campo, anche se l'ambizione di Zidane di posizionarlo come terzino sinistro non lo convince più di tanto: "Onestamente, come terzino in una difesa a quattro, non lo vedo particolarmente".