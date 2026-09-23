Intervenuto su TMW Radio, il dirigente Antonello Valentini ha parlato dello stato attuale della Nazionale, affrontando anche il tema campionato, inquadrando le squadre che lo hanno colpito maggiormente per varie ragioni: "La squadra che più mi ha divertito finora è la Roma, perché fa pressing, corre e non rinuncia mai a fare la partita. Dopodiché l'Inter rimane la squadra da battere e deve superare questo complesso delle false partenze, dato che in vari casi ha rimontato dopo essere andata sotto nel punteggio".
Milan e Napoli con problemi
"La Juventus sta facendo i conti con tanti infortuni, fra cui addirittura il secondo portiere. Spalletti però l'anno scorso è stato bravo a gestire e quest'anno sta mettendo in campo le sue idee. Anche di Kolo Muani si è finalmente visto qualche sprazzo all'altezza - ha aggiunto -. Chi ha più problemi invece è il Milan, che non ha fatto una grande campagna acquisti, e il Napoli. Non mi aspettavo che Allegri potesse accettare di guidare questo organico, che ormai sembra vecchiotto di testa e nel modo di giocare. Infine bisogna sottolineare la partenza della Lazio del mio amico Gattuso. Sa tenere bene i piedi per terra e lo ha dimostrato. Cagliari e Frosinone poi sono realtà in crescita, che con l'organizzazione e l'accortezza stanno facendo benissimo".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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