Anche il supercomputer di Opta sembra non avere dubbi: l'Inter viaggia spedita verso il bis Scudetto, con un distacco considerevole dalle inseguitrici. In base alle simulazioni effettuate dal cervellone dell'agenzia di statistiche sportive, i nerazzurri hanno il 45,08% di possibilità di chiudere la stagione al primo posto, davanti alla Roma con il 22,49% e al Como col 10,21%. Ancora più risicate le chance di Juventus (8,45%), Milan (5.19%) e Napoli (2,65%). 

Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 14:23
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.