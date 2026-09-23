Anche il supercomputer di Opta sembra non avere dubbi: l'Inter viaggia spedita verso il bis Scudetto, con un distacco considerevole dalle inseguitrici. In base alle simulazioni effettuate dal cervellone dell'agenzia di statistiche sportive, i nerazzurri hanno il 45,08% di possibilità di chiudere la stagione al primo posto, davanti alla Roma con il 22,49% e al Como col 10,21%. Ancora più risicate le chance di Juventus (8,45%), Milan (5.19%) e Napoli (2,65%).