Fausto Rossi, calciatore ex tra le altre di Juventus, Vicenza, Reggiana e Craiova, da poco abilitatosi come direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web soffermandosi brevemente sulla Serie A: "Vedo sempre davanti l'Inter, per profondità della rosa e come percorso".
E poi c'è la Lazio che è una sorpresa.
"Dopo la sconfitta in Coppa ha ottenuto risultati importanti. Sono contento per Gattuso, che sta facendo giocare molto bene la sua Lazio".
Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 11:42
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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