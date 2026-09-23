Fausto Rossi, calciatore ex tra le altre di Juventus, Vicenza, Reggiana e Craiova, da poco abilitatosi come direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web soffermandosi brevemente sulla Serie A: "Vedo sempre davanti l'Inter, per profondità della rosa e come percorso".

E poi c'è la Lazio che è una sorpresa.

"Dopo la sconfitta in Coppa ha ottenuto risultati importanti. Sono contento per Gattuso, che sta facendo giocare molto bene la sua Lazio".