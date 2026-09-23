L'Europeo di volley entra nel vivo. Questa sera la Nazionale di Fefé De Giorgi sfida la Finlandia nei quarti di finale, in programma alle 21.05 a Torino. Tra gli azzurri c'è anche Alessandro Michieletto, schiacciatore e tra i giocatori simboli di questo ciclo dell'Italvolley. Di nota fede interista, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto: "Quando sei fuori è difficile: siamo abituati a giocare, a non stare mai fermi. E quando perdi tutto questo ti vengono dubbi e paure: quando torno? Come torno? Noi stavamo insieme soprattutto per svagarci e non pensare alla pallavolo: una cena, un aperitivo... Ci ha aiutato. E adesso abbiamo voglia di giocare insieme, perché ci siamo quasi dimenticati com’è".

Michieletto su Roma-Inter: "C'era chi gufava"

A proposito di svaghi, proprio l'Inter rappresenta una grande passione per il giocatore di Trento. Michieletto su Roma-Inter ha detto: "Mannaggia al nostro staff, che ci ha messo l’allenamento durante la partita... Però ci siamo persi soltanto il primo tempo, quello in cui abbiamo giocato male. Il secondo invece siamo riusciti a vederlo insieme, qui ci sono tanti interisti. Nello staff però ci sono diversi juventini, erano tutti lì a gufare, Roberto Ciamarra soprattutto. In Federazione c’era anche qualche romanista che sul 2-0 gongolava. A parte gli scherzi, anche guardarsi una partita insieme aiuta a staccare. Se non avessimo queste cose sarebbe tutto più pesante".