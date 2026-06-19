Mercoledì scorso il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha cenato al ristorante Quintilio di Altare per un'occasione speciale in collaborazione con l'Inter Club Valbormida, intitolato proprio al grande ex capitano nerazzurro. Una serata dedicata alla Fondazione PUPI, l'organizzazione di volontariato creata 25 anni fa insieme alla moglie Paula con l'obiettivo di lavorare nel paradigma della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

"Ieri sera abbiamo avuto il piacere di accogliere Javier Zanetti, in occasione di una serata dedicata a Fondazione PUPI. Per noi è stato un onore ospitare una serata così speciale, fatta di incontro, valore e solidarietà", il commento dei gestori del ristorante dopo l'evento.