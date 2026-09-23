"Penso sia anche casuale": così Antonio Paganin ha minimizzato i potenziali problemi in difesa dell'Inter in avvio di campionato, nel corso del suo intervento a TMW Radio di oggi pomeriggio. L'emittente ha infatti intervistato Paganin per parlare delle prime gare disputate in questa stagione dai nerazzurri.

Il commento di Antonio Paganin sulle prime uscite dell'Inter

Poi il fratello maggiore di Massimo ha aggiunto: "I gol subiti sono frutto di qualche gara in cui gli avversari hanno mostrato qualità". L'ex calciatore però ha voluto sottolineare l'altro lato della medaglia: "Questa squadra ha carattere. Andare sotto di due gol con Napoli, Roma, Udinese, e recuperare, vuol dire che hai una consapevolezza nei tuoi mezzi fuori dalla norma. Vedremo nelle prossime gare". Secondo Paganin la sosta potrebbe aiutare Chivu e i nerazzurri, anche se va sottolineato come la maggior parte dei giocatori siano attualmente impegnati con le rispettive nazionali: "La sosta lunga permetterà di ottimizzare la preparazione e lavorare anche su certe cose".