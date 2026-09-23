Sandro Mazzola è stato portato al cimitero di Monza, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, dopo il funerale nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La famiglia ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza ricevuta.

"È stata una giornata dolorosa, ma anche capace di regalarci un ricordo bello e indimenticabile perché abbiamo visto quanto rispetto trasversale ci fosse per nostro padre - raccontano i figli Ilaria, Valentina, Sandro e Paolo -. Siamo colpiti non soltanto dall'affetto di chi è legato all'Inter, la squadra della sua vita, ma anche da quello di tanti avversari e società che per anni sono state grandi rivali, come la Juventus e il Milan. Li ringraziamo davvero perché Sandro Mazzola è davvero nel cuore di tutti". Poi un pensiero per il Torino. "Per noi quella granata resterà sempre una squadra unica e così un grazie speciale va al presidente Cairo. L'episodio dello Stadium? È stato un episodio spiacevole, è più divertente immaginare come avrebbe reagito papà: si sarebbe fatto una grande risata, avrebbe acceso un sigaro e di certo avrebbe pure fatto le corna".