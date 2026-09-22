Cristian Chivu ha deciso di confermare Josep Martinez dopo le incertezze mostrate contro Real Madrid e Udinese. Lo spagnolo aveva già avuto modo di riscattarsi parzialmente contro il Real Madrid, mentre all’Olimpico, contro la Roma, è arrivata una parata pesantissima.
Il riferimento è chiaramente all’intervento su Malen, che ha impedito ai giallorossi di portarsi sul 3-1. Una giocata che ha tenuto in vita l’Inter e che, poco dopo, ha permesso ai nerazzurri di trovare il pareggio con Lautaro Martinez. In una partita complicata, quella parata ha avuto un peso specifico importante.
A sorpresa per Martinez è arrivata anche la convocazione nella Nazionale spagnola da parte del commissario tecnico Luis de la Fuente. Una notizia che può rappresentare un'ulteriore occasione per il portiere, chiamato a lasciarsi definitivamente alle spalle gli errori commessi nelle settimane precedenti. Allenarsi con la Nazionale campione del mondo può permettergli di acquisire ulteriore fiducia nei propri mezzi e, allo stesso tempo, di lavorare su alcuni aspetti del suo gioco. In particolare, la costruzione dal basso, una caratteristica sulla quale la Spagna ha costruito negli anni una vera scuola.
E Provedel?
Ad Appiano Gentile, nel frattempo, resterà Provedel, insieme al terzo portiere Di Gennaro. L’ex Lazio, con ogni probabilità, avrebbe potuto trovare spazio già contro l’Udinese se non ci fossero stati gli errori commessi da Martinez contro il Real Madrid. Chivu, però, ha preferito non rischiare di “bruciare” il portiere spagnolo e ha scelto di continuare a dargli fiducia.
Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare. La lunga sosta e l'assenza di Martinez, impegnato con la Nazionale spagnola, potrebbero offrire a Provedel la possibilità di partire titolare alla ripresa del campionato, quando l’Inter affronterà il Parma a San Siro. Sarebbe un'occasione importante per il portiere italiano, che potrebbe finalmente mettere in mostra le proprie qualità e giocarsi le sue possibilità all’interno della rosa nerazzurra.
Il mondo Inter si è compattato attorno a Martinez dopo i suoi errori, concedendogli quella seconda possibilità che il portiere spagnolo ha saputo sfruttare. Ma concedere una seconda possibilità a Martinez non significa necessariamente chiudere la porta a Provedel.
Le gerarchie attuali sono chiare, ma nel calcio possono cambiare rapidamente. Martinez ha meritato la fiducia di Chivu. Ora anche Provedel merita la possibilità di dimostrare quanto vale.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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