Eletta Player of the Match della sfida di ieri tra Inter e Hacken, che ha segnato il debutto vittorioso delle ragazze di David Sassarini nella Women's Champions League, Ivana Andres Sanz ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la partita: "Siamo molto felici, era importantissimo iniziare questa Champions con una vittoria, ma ora pensiamo al campionato contro la Fiorentina. La verità è che abbiamo lavorato tantissimo per preparare bene la partita, eravamo in controllo e potevamo segnare qualche gol in più".

Tornando al match del Brianteo la spagnola aggiunge: "Abbiamo giocato una bellissima partita, lo sforzo del gruppo è stato notevole e dobbiamo continuare su questa strada per provare a vincere più possibile, continuando a lavorare per mantenere la fiducia che abbiamo avuto oggi. Il mister ci chiede coraggio e di metterci il cuore per vincere. Sono felice a livello individuale per il premio ricevuto, ma lavoro al massimo per la squadra e dare il massimo in tutte le partite, perché quella è la cosa più importante".