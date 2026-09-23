Hakan Calhanoglu è sempre al centro del pianeta Inter e lo si vede particolarmente quando manca. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, c'è un'Inter con lui e una senza. "Se ne può fare a meno talvolta - e, in questo senso, Zielinski ha dato una grande mano - ma in certe partite, contro certi avversari, la sua mancanza si avverte eccome. Per 4 gare consecutive, l’Inter è andata sotto di 2 gol, beh lui non c’era in 3 di queste 4. Era presente a Madrid, ma le reti incassate sono state conseguenza di marchiani errori individuali".

Detto che il contratto del regista è in scadenza a giugno 2027 e che finora Calhanoglu non ha alimentato le voci su un possibile ritorno in Turchia, c'è sicuramente una questione legata all'età. "Le due scorse stagioni sono stata condizionate dai guai muscolari. E anche in questa si è già dovuto fermare. Ma Chivu ha scelto di accettare il rischio, proprio perché consapevole dell’unicità del turco. Meglio averlo al top anche solo per 20-25 partite, piuttosto che non averlo del tutto. E, infatti, il suo recupero, in queste settimane, verrà seguito con grande cautela", si legge sul quotidiano.