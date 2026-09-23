Burberry ha concluso con successo un'altra stagione della London Fashion Week, presentando la sua collezione primavera/estate 2027 disegnata da Daniel Lee al Chelsea College of Arts. Tra i volti noti presenti alla sfilata c'era Djed Spence, giocatore dell'Inghilterra e dell'Inter, che ha fatto il suo debutto con Burberry; nel mentre, Nico O'Reilly del Manchester City è tornato in prima fila per il secondo anno consecutivo. Accanto ai calciatori sono stati avvistati anche il rapper e attore Kano e la medaglia d'oro olimpica Keely Hodgkinson.

La sfilata di ieri sera ha visto anche il debutto in passerella di Central Cee davanti a un pubblico stellare composto da Skepta, Tems, Jorja Smith, Katarina Johnson-Thompson, Dina Asher-Smith e Romeo Beckham, che questa volta ha scelto di assistere. All'inizio di quest'anno, la collezione autunno/inverno 2026 del marchio britannico ha visto la partecipazione di un numero di celebrità senza precedenti, dalle amiche del brand Ebere Eze e Leah Williamson, ai debuttanti Morgan Rogers e Curtis Jones.