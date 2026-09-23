La Messi Cup tornerà a Miami dal 25 ottobre al 1° novembre 2026, compiendo un ulteriore importante passo avanti dopo il successo della sua edizione inaugurale e raddoppiando, per questa seconda edizione, il numero di squadre partecipanti: da otto, infatti, le squadre Under 16 che prenderanno parte alla competizione patrocinata da Lionel Messi saranno 16. La seconda edizione vedrà nel dettaglio la partecipazione di Inter Miami, Ajax, Atlético Madrid, Benfica Barcellona, ​​Palmeiras, Arsenal, Newell's Old Boys, Flamengo, UE Cornellà, Manchester City, Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle, Chelsea e Inter, unico club italiano invitato alla manifestazione.

"Passare da otto a sedici club nel nostro secondo anno è un traguardo importante per la Messi Cup. Il nostro obiettivo è conquistarci un posto fisso nel calendario calcistico giovanile mondiale e costruire un torneo che i club apprezzino, a cui i giovani giocatori aspirino a partecipare e che i tifosi di tutto il mondo vogliano seguire. Ciò significa alzare il livello ogni anno, sia nella qualità del calcio che nel modo in cui organizziamo e sviluppiamo il torneo", ha dichiarato Tim Pastore, CEO di 525 Rosario, la società organizzatrice del torneo.

Queste invece le dichiarazioni della Pulga: "La Messi Cup è stata creata affinché i ragazzi possano vivere un'esperienza unica, sia in campo che fuori, in un momento cruciale del loro sviluppo, e affinché possano iniziare a capire cosa significa competere al massimo livello internazionale. Siamo molto felici di vedere il torneo crescere e riunire giocatori provenienti da così tanti grandi club di tutto il mondo, affinché possano competere, condividere e, soprattutto, divertirsi giocando a calcio".