Sascha Britschgi sta vivendo un'ascesa fulminea: poco più di un anno fa non aveva ancora disputato una partita nella Super League elvetica, ma ora il ventenne in forza al Parma è stato convocato per la prima volta nella Nazionale elvetica di Murat Yakin: "Mi ci è voluto un attimo per realizzare. È stato davvero incredibile, ho provato tantissime emozioni", ha affermato il difensore in conferenza stampa nelle parole riportate da Bluewin. Britschgi avrà l'opportunità di misurarsi al fianco di Manuel Akanji, del quale afferma: "Vederlo giocare dal vivo è tutta un'altra cosa rispetto a guardarlo in TV".