All'interno della prima relazione annuale della Commissione di Vigilanza dell'equilibrio economico delle società sportive è presente anche un confronto tra gli incassi ottenuti dai club di Serie A nelle ultime due stagioni andate in archivio. Nel 2025-2026, i primi 4 club (Inter, Milan, Napoli, Roma) hanno ricevuto circa 285 milioni (32% del totale), cifra assimilabile a quella dell'annata precedente mentre le ultime 5 squadre superano di poco i 140 milioni. Il rapporto tra prima e ultima in termini di ricavi sale leggermente, a 3,3:1. Per quanto riguarda la total audience (piattaforme streaming e pay-tv), confermate le prime tre posizioni del 2024/25: la Juventus è la squadra più seguita, unica a superare i 50 milioni di contatti, e le due milanesi restano sul podio, con l’Inter (48.5) ancora davanti al Milan (46.4), nonostante la crescita di circa 5 milioni degli ascolti per i rossoneri. Unica variazione al 4° posto, dove la Roma scavalca il Napoli (40,5 / 39,6).

A livello di incassi da diritti televisivi, in entrambe le annate ha primeggiato l'Inter, con una differenza per alcuni versi paradossale, visto che l'anno scorso, chiuso con il titolo di campione d'Italia, ha portato in cassa poco meno di 82 milioni, mentre nel 2024-2025 la somma ottenuta era di 87,9 milioni, nettamente più alta rispetto ai 67,8 del Napoli vincitore del titolo.