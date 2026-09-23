Matteo Patti, direttore sportivo dell'Ascoli, ha fatto il punto della situazione di quest'avvio di campionato del Picchio. Non poteva mancare un riferimento ai nuovi arrivati, tra cui De Pieri: "Dei nuovi sono contento, ognuno di loro dà una soddisfazione: De Pieri convocato in Nazionale Under 20, Perciun in Nazionale A, Bolsius lo scorso anno era in C, Gattoni, che, pur arrivando dal Siviglia, è un giocatore che si fa trovare sempre pronto, anche solo per un minuto. Cito anche Oliveri, Acampora, Ricci. Su Menna e Raffaelli non ci sono novità”, ha detto in conferenza stampa.

Sezione: News / Data: Mer 23 settembre 2026 alle 21:20
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione