Se la fascia destra è stata a lungo, in fase di mercato, argomento di discussione dopo i mancati arrivi di Marco Palestra e Anan Khalaili e la scelta di puntare su Andy Diouf e acquistare Djed Spence, oggi è la corsia sinistra, a sorpresa, al centro del dibattito. Perché, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'intoccabile Federico Dimarco, MVP della scorsa stagione, ad oggi sta disputando una stagione 'normale', con l'assist per Lautaro Martinez in Inter-Napoli unica voce statistica da segnalare a suo favore. E un contratto da rinnovare, tema già trattato da Dario Baccin con l'agente in occasione della trasferta di Madrid e che non sarà un problema perché l'Inter non ha mai messo in discussione la permanenza del suo canterano.

Al contempo, alle spalle di Dimarco, rientrato dalla Nazionale perché il ginocchio non è ancora guarito completamente, c'è un Carlos Augusto che spinge per trovare spazio e il cui rendimento ad oggi è notevole: il brasiliano vanta già due gol e un assist in 237 minuti. Negli ultimi tre anni ha collezionato rispettivamente 46, 50 e ancora 46 presenze, ovviamente la maggior parte da subentrato. Anche nel suo caso, c'è un rinnovo da firmare e come per Dimarco c'è la volontà di tutte le parti in causa di mettere nero su bianco.

Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, insomma, Cristian Chivu avrà l'imbarazzo della scelta anche per la fascia sinistra.